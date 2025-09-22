Incidente sulla SS 223 a Civitella Paganico: 29enne trasportato in ospedale

Sul posto il 118, l’automedica di Pitigliano, la Misericordia e le forze dell’ordine.

Paganico: Pomeriggio di paura sulla strada statale 223, nel comune di Civitella Paganico. Alle 17.35 il 118 Asl Tse è stato attivato per un incidente che ha visto coinvolta una sola auto.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Pitigliano e l’ambulanza della Misericordia di Pitigliano. Allertati anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

L’uomo alla guida, un 29enne, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.



Il traffico è stato interrotto per oltre un'ora creando una coda di oltre 3 km. Il traffico è ripreso lento dopo le 20.00.