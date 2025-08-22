Incidente sulla SP 24 a Scansano, motociclista in gravi condizioni

Scansano: Paura questa mattina sulla Strada Provinciale 24, nel comune di Scansano, dove intorno alle 11.12 si è verificato un incidente che ha coinvolto una moto. Un uomo di 52 anni è rimasto ferito in modo serio ed è stato soccorso dal 118 dell’Asl Toscana sud est. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in codice 3.

Presenti anche la Misericordia di Grosseto e le forze dell’ordine, che si sono occupate dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.