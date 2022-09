Incidente sull'Aurelia, un morto e due feriti nello scontro tra auto e camion

AGGIORNAMENTO NEWS ore 17:40 - In merito all'incidente di Orbetello sulla SS 1 Aurelia zona ex sipe Nobel, si precisa che la persona deceduta è un uomo di 88 anni. Il paziente in codice 3 è un uomo di 42 anni e la seconda persona ferita è donna di 59 anni. Sul posto la Croce Rossa Orbetello, Misericordia di Albinia e automedica di Orbetello oltre alla polizia stradale per i rilievi. I feriti sono tutti e due a Grosseto.

Orbetello: Incidente mortale sulla SS1 Aurelia all'altezza del km 144, all'uscita di Orbetello, in direzione Grosseto.

Nello scontro tra un auto e un camion ha perso la vita un uomo, e ci sono due feriti, uno in gravissime condizioni portato in codice 3 al Pronto Soccorso di Grosseto con l'elisoccorso Pegaso 2, e un altro anch'esso grave portato sempre a Grosseto in codice 2.





La strada risulta bloccata nella corsia nord.





Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto la Polizia stradale per effettuare i rilievi, Carabinieri, Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, personale medico del 118,e personale Anas.