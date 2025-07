Incidente sull’Aurelia: scontro tra tre auto, nove feriti tra cui tre bambini. Un adulto estratto dai vigili del fuoco

Grosseto: Paura questa mattina lungo la strada statale Aurelia, al chilometro 180+200, in direzione sud tra gli svincoli di Grosseto Sud e Grosseto Est, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale.

Il bilancio è di nove persone ferite, tra cui tre bambini e un adulto che è rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura. Per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall’abitacolo e consegnato al personale sanitario per le prime cure. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre gli operatori sanitari – giunti con ambulanze e con l’elisoccorso Pegaso 2 – hanno prestato assistenza ai feriti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e il personale Anas, che ha gestito la viabilità in un tratto particolarmente trafficato della statale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.