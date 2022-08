Incidente sull’Aurelia. Due feriti nello scontro tra auto

Magliano in Toscana: Intervento del 118 della Asl Toscana sud est alle 5.30 sulla strada SS1 Aurelia in località Collecchio, comune di Magliano in Toscana, per un incidente stradale con scontro tra due auto.

Ferite due persone trasportate al Pronto Soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto: si tratta di un uomo di 45 anni in codice 2 e un uomo di 35 anni in codice 3.

Sul posto sono intervenute la Misericordia di Albinia e la Croce Rossa di Grosseto oltre alla Polizia Stradale per i rilievi.