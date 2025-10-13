Incidente sull’Aurelia, auto si ribalta: due donne ferite

L’intervento dei vigili del fuoco di Orbetello sulla corsia nord al km 162,3. Traffico rallentato, inibita la corsia di sorpasso.

Orbetello: La prima partenza della sede distaccata dei Vigili del Fuoco di Orbetello è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla SS1 Aurelia, corsia nord, al km 162,300.

Un’auto, con a bordo due donne, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. Nel sinistro le due occupanti sono rimaste ferite e sono state trasportate dal personale sanitario all’ospedale di Orbetello.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è servito a mettere in sicurezza la zona. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario, erano presenti anche le forze dell’ordine e il personale Anas.

Attualmente la corsia di sorpasso risulta inibita al traffico, che procede lentamente.