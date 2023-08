Incidente sull'Aurelia. Auto si cappotta fuori strada, morto un uomo

Gavorrano: Incidente sulla SS1 Aurelia, direzione Livorno, altezza uscita di Gavorrano. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada cappottandosi.

All'interno un uomo e una donna, entrambi in arresto cardiaco. Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 e le manovre rianimatorie l'uomo, 54 anni, è deceduto mentre la donna,46 anni, rianimata, è stata portata in codice 3 alle Scotte di Siena con Pegaso 2.



Sul posto anche automedica di Grosseto, automedica Follonica, ambulanza Misericordia Massa Marittima, ambulanza CRI Follonica, Pegaso 1, polizia e vigili del fuoco.