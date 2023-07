Incidente sul lavoro: giovane operaio cade da una scala. E' grave

Scarlino: Incidente sul lavoro stamattina in via Galvani a Scarlino in provincia di Grosseto. I sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un giovane operaio di 24 anni caduto da una scala.

L'incidente sul lavoro è accaduto in un cantiere. Il ferito sarebbe caduto da una scala di circa due metri. Subito scorso è stato trasportato in codice 2 al Misericordia di Grosseto. Sul posto ambulanza Croce Rossa di Follonica e tecnici del servizio PISLL della Asl.