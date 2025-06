Cronaca Incidente sul Lavoro: Caterpillar coinvolto, uomo al Pronto Soccorso 25 giugno 2025

Un 55enne ferito in Via dei Molini, sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Immagini di repertorio. Porto Ercole: Alle ore 10:05 di oggi, il servizio di emergenza 118 Asl Tse è intervenuto prontamente a seguito di un incidente stradale avvenuto in Via dei Molini a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario. L'incidente ha visto il coinvolgimento di un caterpillar. La persona ferita, un uomo di 55 anni, è stata subito soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso di Grosseto in codice 2, indicante una condizione di media gravità. Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse squadre di soccorso: l'automedica di Orbetello, l'ambulanza della CRI della Costa d'Argento, i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine. Data la natura dell'evento, qualificabile come infortunio sul lavoro, è stato attivato anche il PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro).



