Incidente sul lavoro a Porto Santo Stefano: uomo di 63 anni trasportato in elisoccorso a Grosseto

Porto Santo Stefano: Momenti di paura nel pomeriggio di oggi per un incidente sul lavoro avvenuto in via del Campone. L’allarme è scattato alle 16.23, quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione e ha attivato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Porto Santo Stefano insieme all’elisoccorso Pegaso 2, che dopo le prime cure sul luogo dell’incidente ha trasportato in codice 3 (massima gravità) un uomo di 63 anni all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine e il personale del PISLL (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro), per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.