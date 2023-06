Castiglione della Pescaia: I mezzi della Asl Tse sono intervenuti la notte scorsa alle 2.30 a Castiglione della Pescaia, strada provinciale 158 per prestare soccorso a seguito di incidente tra auto. Due i feriti, una donna trasportata in pronto soccorso dell'Ospedale di Grosseto in codice 2 e un uomo di 39 anni portato anche lui in pronto soccorso ma con lievi ferite.



Sul posto Ambulanza infermieristica Cri Castiglione, Carabinieri e VVFF.