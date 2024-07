Incidente stradale sull'Aurelia a cavallo tra Toscana e Lazio. Incolume il conducente

Montalto di Castro: Incidente stradale poco dopo il confine tra Toscana e Lazio sulla SS1 Aurelia corsia sud, nei pressi dell’uscita per Montalto di Castro. Un’autovettura, con a bordo il solo conducente, per cause in corso di verifica da parte Polizia Stradale intervenuta è uscita dalla carreggiata urtando violentemente il guardrail.

Nel sinistro la barriera metallica penetrava all’interno del veicolo lasciando però incolume il conducente che, all’arrivo della squadra VF, aveva già provveduto autonomamente ad uscire dal veicolo. Durante le operazioni di messa in sicurezza della scena, giungeva sul posto la squadra del distaccamento di Gradoli (comando di VT) competente per territorio, che dava il cambio alla squadra del distaccamento di Orbetello. Sul posto personale sanitario per la verifica delle condizioni di salute del conducente.