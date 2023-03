Cronaca Incidente stradale nella notte via Rossini. Giovane donna al Pronto Soccorso 5 marzo 2023

Redazione Grosseto: Incidente stradale con auto cappottata nella notte via Rossini in città. Era passata da poco la mezzanotte che una giovane donna di 29 anni ha avuto un incidente stradale, la dinamica ancora è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto. La donna viste le condizioni di salute, è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti con le ambulanze di Misericordia e CRI al Pronto Soccorso del Misericordia.

