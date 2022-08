Follonica: Intervento dei sanitari del 118 della Asl Toscana sudest oggi alle 17:30 in via Europa a Follonica, per un incidente stradale. Un giovane uomo di 37 anni è stato trasportato al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto in codice 3 con ambulanza Misericordia di Punta Ala. Sul posto anche automedica di Follonica. A momento non si conosce la dinamica del sinistro.