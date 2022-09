Incidente stradale nei pressi di Principina. Feriti due anziani. Uno è grave

Grosseto: I mezzi dell'emergenza urgenza dell'Asl Toscana sudest sono intervenuti per un incidente stradale in SP 158 poco prima della rotonda di Principina. Due feriti: un uomo di 82 trasportato con Pegaso 2 in Codice 3 a Le Scotte. Una donna di 81 anni trasportata in Codice 2 all'Ospedale Misericordia di Grosseto dalla Misericordia di Castiglione della Pescaia. Sul posto intervenuta l'Automedica di Grosseto.