Cronaca incidente stradale lungo la SS439 per Follonica. Auto si ribalta 3 marzo 2023

3 marzo 2023 164

164 Stampa



Redazione Follonica: I mezzi di soccorso 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti stamani per un incidente stradale lungo la SS439 a Follonica per il ribaltamento di un auto. Una donna di 67 anni è stata portata all'ospedale di Grosseto in codice 2. Sul posto automedica Follonica e la Croce Rossa sempre di Follonica oltre la polizia municipale per i rilievi. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca incidente stradale lungo la SS439 per Follonica. Auto si ribalta incidente stradale lungo la SS439 per Follonica. Auto si ribalta 2023-03-03T14:00:00+01:00 66 it incidente stradale lungo la SS439 per Follonica. Auto si ribalta PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/03/15/20200315113940-7481595b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/03/15/20200315113940-7481595b.jpg Maremma News Follonica, Fri, 03 Mar 2023 14:00:00 GMT