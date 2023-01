Cronaca Incidente stradale: Giovane donna investita da un'auto nel pomeriggio in Via Mascagni 9 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti a Grosseto alle ore 16:00 in Viale Mascagni a Grosseto per soccorrere una persona investita da un auto. Si tratta di una donna di 30 anni, che viste le condizioni e lo stato in cui versava, i sanitari del 118 prontamente intervenuti, decidevano il trasporto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto e una ambulanza della Croce Rossa: rilievi della Polizia Municipale.



