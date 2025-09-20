Incidente stradale, auto finisce nel canale di scolo

Castiglione della Pescaia: Nella mattina di oggi, i Vigili del Fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti a Castiglione della Pescaia in via Orsa Maggiore, a seguito di un incidente stradale.

Un’autovettura, dopo aver urtato alcuni segnali stradali lungo la via del mercato, ha perso il controllo terminando la corsa all’interno di un canale di scolo in cemento.





Il conducente, unico occupante, è uscito autonomamente dal mezzo ed è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area. L’autovettura era alimentata a benzina/GPL, è stata quindi messa in sicurezza anche la bombola, evitando ulteriori rischi.



