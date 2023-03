Incidente stradale a Punta ala. Tre i feriti

Castiglione della Pescaia: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti oggi pomeriggio attorno alle ore 16,50 in località Punta Ala in Via del Porto, nel comune di Castiglione della Pescaia, per un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte e ferite tre le persone: una donna di 63 anni, un uomo di 44 e uno di 54 anni trasportati tutti in codice 2 all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenute una ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, una della Croce Rossa e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.