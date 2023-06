Incidente stradale a Castiglione, ferita una donna

Castiglione della Pescaia: Incidente stradale questa mattina intorno alle 8:20 in località Poggio del Barbiere nel comune di Castiglione della Pescaia zona Punta Ala. Una donna di 71 anni, per cause in corso di verifica è uscita di strada. La squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Follonica, in collaborazione con il personale sanitario del 118, ha estratto la donna tramite tavola spinale dall'autovettura ed è stata trasportata in codice 2 all' Ospedale di Grosseto dall' ambulanza di Castiglione della Pescaia.