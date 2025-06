Incidente stanotte sulle Collacchie, due giovani restano feriti

Castiglione della Pescaia: Il 118 della Asl Toscana sudest è intervenuto stanotte alle ore 1 sulla strada provinciale Collacchie nei pressi di Castiglione della Pescaia per soccorso a persone cadute con un mezzo a 2 ruote. Un 18enne è stato portato in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto e una 19enne è stata trasferita con Pegaso in codice 3 a Le Scotte.

Sul posto sono intervenute l'automedica, ambulanze Misericordia e Humanitas oltre alle forze dell’ordine. Al momento non si conosce la dinamica del sinistro e le condizioni di salute dei feriti.