Incidente: scontro frontale auto-camion. 4 i feriti

Pitigliano: Nel comune di Pitigliano, sulla strada regionale Maremmana, attorno alle ore 11.50 sono intervenuti i sanitari del 118 per uno scontro frontale auto-camion. Feriti i passeggeri dell'auto: uomo di 44 anni e due minorenni in codice 1, donna di 44 anni e altro minorenne in codice 2, tutti portati al Misericordia.

Sul posto automedica Pitigliano, ambulanza Pitigliano1, CRI Pitigliano2, ambulanza CRI Semproniano e Pegaso 2, polizia e vigili del fuoco.