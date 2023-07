Incidente, scontro auto-moto. Centauro finisce al Misericordia

Castiglione della Pescaia: Ieri sera in via Orsa Maggiore attorno alle ore 19.30, i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo rimasto ferito in uno scontro auto-moto.

Il ferito, un uomo di 57 anni, è stato trasportato in codice 2 al Misericordia. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica di Castiglione della Pescaia, l’auto automedica di Grosseto e l’ambulanza CRI Castiglione. Rilievi dei vigili urbani.