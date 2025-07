Incidente nella notte tra Marina e Castiglione: cinque feriti, due gravi

Castiglione della Pescaia: È accaduto poco dopo le 3:00 di questa notte, lungo la strada provinciale 158 a Castiglion della Pescaia. Due auto si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento di cinque persone, due delle quali in gravi condizioni.

L’allarme è scattato alle 3:08, attivando la macchina dei soccorsi del 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze: India CRI Marina di Grosseto, India CRI Castiglione della Pescaia, Alfa Mike Grosseto, BLSD Misericordia Grosseto, BLSD CRI Grosseto, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e all’elisoccorso Pegaso 2.

Secondo quanto riferito, nell’impatto sono rimasti coinvolti due giovani uomini di 20 e 21 anni, trasportati in codice 3 (massima gravità) all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso. Le altre tre persone, tutte donne di 26 anni, sono state invece trasportate in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo del sinistro si è lavorato a lungo per soccorrere i feriti, mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità. (Foto di repertorio)