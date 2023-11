Incidente nella notte. Feriti due minorenni, portati a Siena con Pegaso

Follonica: Incidente stradale, nella notte, a Follonica, sulla via Massetana. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, in prossimità del sottopasso intorno alle ore 2:30, un'autovettura e due ciclomotori sono entrati in collisione. Ad avere la peggio i due conducenti, quindicenni, dei ciclomotori che, a causa delle ferite riportate sono stati trasferiti all'ospedale di Siena a bordo dell'elisoccorso pegaso 2. Sul posto anche ambulanza della CRI di Follonica, e ambulanza della CRI di Castiglione della Pescaia.

La squadra VF del Distaccamento di Follonica, oltre a collaborare con il personale sanitario per la immobilizzazione su asse spinale dei due feriti, ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.