Incidente mortale sulla Statale Aurelia tra Capalbio e Ansedonia

Orbetello: Grave incidente nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale Aurelia, nel tratto a due corsie che collega Capalbio ad Ansedonia. Un’autovettura e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un violento impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale e dei Carabinieri.

A seguito della collisione, il camion è uscito di carreggiata finendo contro un’attività commerciale e provocando danni alla tettoia esterna. Drammatico invece l’esito per l’automobilista: l’unico occupante della vettura ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, provenienti da Orbetello e Grosseto, per mettere in sicurezza l’area, verificare la stabilità della struttura e procedere all’estrazione della salma. Presente anche il personale sanitario del 118, che ha fatto decollare l’elisoccorso Pegaso: l’elicottero è stato tuttavia fatto rientrare, vista l’impossibilità di salvare la vittima.

Illeso il conducente del mezzo pesante, così come i tre occupanti dell’attività commerciale, che sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Le forze dell’ordine hanno provveduto a regolare il traffico e a raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica.