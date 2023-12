Incidente mortale. Esce di strada e finisce con l'auto contro un albero

Castiglione della Pescaia: Questa mattina alle 7:51 la squadra del distaccamento VVF di Follonica è intervenuta sulla SP 61, nel comune di Castiglione della Pescaia in località Punta Ala, per un incidente stradale in cui ha purtroppo perso la vita un giovane uomo di 30 anni.

Per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri, l’autovettura condotta dall’uomo unico occupante il veicolo è uscita dalla carreggiata andandosi schiantare contro un albero. All’arrivo sul posto la squadra VVF ha estratto il corpo ormai senza vita del giovane.

Sul posto anche personale sanitario del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Attivate ambulanze della Misericordia di Follonica e di Castiglione della Pescaia, Pegaso 2 e Forze dell'Ordine.