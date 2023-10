Incidente: Minorenne investita da ciclomotore. Trasferita al Misericordia

Monte Argentario: Nel pomeriggio di martedì 3 ottobre alle ore 17.15 circa, in piazza Candi, a Porto S. Stefano, sono intervenuti i sanitari del 118 per una minorenne che è stata investita da un ciclomotore. Al momento non si conoscono le cause del sinistro. La minore è stata trasportata in codice 2 all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Misericordia S. Stefano, CRI Monte Argentario, automedica da Grosseto. Allertata polizia municipale.