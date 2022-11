Cronaca Incidente in moto nei pressi si Scansano, giovane centauro ferito 1 novembre 2022

Redazione Scansano: Intervento dei mezzi del 118 della Asl Toscana sud est alle 16.30 per un incidente nei pressi di Scansano, lungo la Strada Provinciale 159, per una caduta di moto. Un giovane uomo di 25 anni è stato trasportato in codice 2 all'ospedale di Grosseto. Sul posto la Misericordia di Scansano. Seguici





