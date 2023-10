Cronaca Incidente in moto, grave un donna. Trasferita al Cto di Firenze 8 ottobre 2023

8 ottobre 2023 668

668

Redazione

Gavorrano: Incidente stradale nei pressi della SS1 Aurelia in direzione Grosseto). Attorno alle ore 12.20 i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorre una persona per incidente di moto. Coinvolta una donna di 46 anni, trasportata al CTO di Firenze in codice 3 con Pegaso 2. Attivate automedica Follonica, ambulanza CRI Follonica, Polizia stradale. Seguici





