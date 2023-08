Incidente in moto, giovane centauro finisce al Pronto soccorso

Scansano: Nel primo pomeriggio di oggi venerdì 18 agosto sulla Strada Provinciale 159, attorno alle ore 14:35 i sanitari del 118 sono intervenuti per un incidente di moto. Un giovane uomo di 27 anni è rimasto ferito, la momento non si conoscono le cause del sinistro, è ed stato trasportato in codice 2 con l'elisoccorso Pegaso 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto.

Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza di Scansano e l'ambulanza della Misericordia di Grosseto. Per i rilievi di legge i vigili urbani.



foto di repertorio