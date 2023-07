Cronaca Incidente in moto, centauro in ospedale 28 luglio 2023

Grosseto: Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 23:57 di ieri, per un incidente di moto in Via Senese a Grosseto, nei pressi del Villaggio Curiel. Un 40enne è stato trasportato in codice 2 al Misericordia di Grosseto. L'uomo è stato tamponato e - come ci ha racconto - chi ha provocato l'incidente è scappato lasciandolo a terra. Sono intervenute l’automedica di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto. Il ferito ha riportato una frattura all'osso sacro.

