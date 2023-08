Cronaca Incidente in moto, centauro di 58 anni finisce al pronto soccorso 18 agosto 2023

Orbetello: Stamattina attorno alle ore 11:10 in località Talamone, nel comune di Orbetello sulla strada Provinciale n. 1, sono intervenuti i sanitari del 118 per incidente che ha visto coinvolta una moto. Alla guida della moto, un uomo di 58 anni, che è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Misericordia Albinia. Per i rilievi i vigili urbani di Orbetello.

