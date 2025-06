Cronaca Incidente in moto al Puntone di Scarlino: 55enne trasportato in elisoccorso a Siena 16 giugno 2025

Scarlino: Un motociclista di 55 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 12:48 di oggi, lunedì 16 giugno, in località Puntone, nel comune di Scarlino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi attivati ​​dal 118 Asl Tse: in particolare l'automedica di Follonica e l'ambulanza BLSD della Misericordia di Castiglione della Pescaia. Valutate le condizioni dell'uomo, nato nel 1969, i sanitari hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2, che ha provveduto al trasporto in codice 2 all'ospedale Le Scotte di Siena. Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia Municipale di Scarlino, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Seguici



