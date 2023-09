Cronaca Incidente in moto al Pelagone. Ferito giovane centauro 25 settembre 2023

Gavorrano: Incidente oggi alle ore 13:20 in zona Pelagone nel comune di Gavorrano. I sanitari del 118 sono intervenuti per incidente in moto dove è stato coinvolto un uomo di 21 anni. Il ferito è stato trasportato in codice 2 al Misericordia. Attivate ambulanza infermierizzata CRI Follonica, ambulanza CRI Gavorrano. Allertata Polizia Municipale. Seguici





