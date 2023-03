Cronaca Incidente in città, tre persone ferite 6 marzo 2023

Redazione Grosseto: Intervento alle ore 13.37 dei mezzi dell'emergenza urgenza Asl Tse a Grosseto, presso la rotatoria dell'Aurelia antica, per un incidente che ha coinvolto due auto. Sul luogo automedica di Grosseto, CRI di Grosseto, e vigili del fuoco. Tre persone sono rimaste ferite, due minori trasportati all'ospedale di Grosseto in codice 2 e un uomo di 51 anni portato all'ospedale di Grosseto con lievi ferite.

