Redazione Grosseto: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 9:15 di questa mattina a Grosseto, in viale Giovanni Fattori, per un incidente stradale. Un uomo di 21 anni è caduto dalla moto, ed è stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2. Sul posto anche automedica di Grosseto, Misericordia di Grosseto e Polizia Municipale.



