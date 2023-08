Incidente in città: due feriti trasportati al Misericordia

Grosseto: Mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sudest sono intervenuti ieri resa attorno alle ore 20, in via Scansanese a Grosseto, per un incidente stradale con moto, che sembrerebbe caduta in maniera accidentale. Due le persone coinvolte, un uomo di 63 anni ed una donna di 62 anni, entrambi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, la donna in codice 2 e l'uomo in codice 1.

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Grosseto e due ambulanze della Misericordia di Grosseto.