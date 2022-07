Cronaca Incidente in città. Due feriti gravi portati a Siena 26 luglio 2022

Redazione Grosseto: Incidente stradale a Grosseto in Via Vivaldi. E' accaduto intorno alle 14:10. Uomo di 66 anni è stato trasportato a Siena con elisoccorso Pegaso 2, le sue condizioni sono gravi. Grave anche una donna di 48 anni trasportata anch'essa a Siena sempre con Pegaso. Due minori, di 11 e 16 anni, sono stati invece trasportati all'Ospedale di Grosseto per lievi escoriazioni. Sul posto automedica di Grosseto, Misericordia di Grosseto, Misericordia di Cinigiano.





