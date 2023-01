Incidente in città: Donna investita sulla Senese, traferita al Misericordia

Grosseto: Il servizio di emergenza del 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto oggi pomeriggio attorno alle 17:15 per per soccorrere una donna investita da un'auto nella centralissima via Senese a Grosseto. L'infortunata, una donna di 58 anni è stata prontamente soccorsa dai mezzi del 118 e viste le condizioni è stato deciso il trasferimento della paziente al Pronto Soccorso del Misericordia di Grosseto in codice 2.

Sono intervenuti l'automedica di Grosseto, l'ambulanza della Misericordia di Grosseto: i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale.