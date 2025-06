Cronaca Incidente in città: automedica del 118 coinvolta, personale fuori pericolo 21 giugno 2025

21 giugno 2025 272

272 Stampa

Redazione

Questa mattina, un'automedica in soccorso con sirena attiva è rimasta coinvolta in un incidente a Grosseto. Personale sanitario e conducente dell'altra auto non hanno riportato gravi conseguenze. Foto di repertorio. Grosseto: Questa mattina alle 9:14, all'incrocio tra via Fellini e via De Curtis a Grosseto, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'automedica del 118. Il mezzo di emergenza stava operando un soccorso con sirena attiva. Per garantire la continuità del servizio, la centrale del 118 ha subito attivato la seconda automedica disponibile a Grosseto e ha fornito assistenza per il secondo episodio di soccorso. Fortunatamente, il personale a bordo dell'automedica non ha riportato gravi conseguenze. L'infermiera è stata trasportata al Pronto Soccorso di Grosseto in codice due per gli accertamenti del caso, mentre la dottoressa ha immediatamente espresso la volontà di riprendere servizio nel turno odierno. La persona a bordo dell'altra auto coinvolta è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice minore. "L'episodio di questa mattina," ha dichiarato il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, "ci ricorda quanto sia complesso e cruciale il lavoro dei professionisti e dei volontari del sistema dell'emergenza 118. Vorrei ringraziare tutte le donne e gli uomini che quotidianamente sono impegnati su questo fronte essenziale per la sanità pubblica ed esprimere vicinanza alle persone coinvolte." Mauro Breggia, direttore del Dipartimento Emergenza urgenza Asl Tse, ha aggiunto: "Augurandomi che non ci siano conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente di questa mattina, mi preme sottolineare il grande senso del mestiere e la grande responsabilità di tutte le persone che assicurano il soccorso sanitario." Infine, Stefano Barbadori, direttore Emergenza territoriale 118 di Grosseto, ha rimarcato: "In questa occasione che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, occorre rimarcare quanto sia importante tutelare la sicurezza del personale del 118, composto da professionisti e volontari. Il principio della sicurezza si costruisce insieme alla consapevolezza da parte di tutti, di quanto sia delicato questo lavoro." L'incidente evidenzia ancora una volta i rischi che i professionisti del 118 affrontano quotidianamente per garantire un servizio essenziale alla comunità. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Incidente in città: automedica del 118 coinvolta, personale fuori pericolo Incidente in città: automedica del 118 coinvolta, personale fuori pericolo 2025-06-21T16:45:00+02:00 362 it Questa mattina, un'automedica in soccorso con sirena attiva è rimasta coinvolta in un incidente a Grosseto. Personale sanitario e conducente dell'altra auto non hanno riportato gravi conseguenze. PT2M /media/images/b58a9c3d-7d3c-4275-9d24-f5c62d952336.jpg /media/images/thumbs/x600-b58a9c3d-7d3c-4275-9d24-f5c62d952336.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 21 Jun 2025 16:45:00 GMT