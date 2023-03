Incidente in città. Auto si ribalta su un fianco, incastrata la conducente

Grosseto: Incidente stradale in Viale Giuseppe Giusti a Grosseto. Questa mattina, intorno alle ore 08.00, un'autovettura condotta da una giovane donna, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Municipale intervenuta sul posto per i rilievi, nell'affrontare una curva a sinistra si è ribaltata sul fianco destro. I VVF hanno estratto la conducente ed unica occupante del mezzo, con l'utilizzo di tavola spinale e collare cervicale. La donna è stata affidata al personale medico per il successivo trasferimento presso l'ospedale della Misericordia di Grosseto, per gli accertamenti del caso.