Incidente in bici tra Cala Martina e Cala Violina. Uomo alle Scotte in codi

Redazione Scarlino: Stamani attorno alle ore 08.30 un uomo di 52 anni ha avuto un incidente in bicicletta. Il fatto è accaduto nella strada sterrata che collega Cala Martina a Cala Violina. Sul posto per i primi soccorsi è intervenuta la Croce Rossa di Follonica, ma vista la situazione i sanitari hanno preferito allertare l’elisoccorso Pegaso 3, che appena è intervenuto ha trasportato il paziente all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3. Al momento non si conosce la dinamica del sinistro e le condizioni di salute dell’uomo.

