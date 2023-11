Cronaca Incidente in bici, donna finisce in ospedale 25 novembre 2023

25 novembre 2023 112

112 Stampa

Redazione

Follonica: Una donna di 63 anni, oggi pomeriggio attorno alle ore 13:40, è stata vittima di un incidente in bicicletta. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente. Subito attivati i soccorsi con l'ambulanza della Croce Rossa di Follonica che ha provveduto al trasporto della paziente in codice 2 all'ospedale di Grosseto. Allertate le forze dell'ordine. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Incidente in bici, donna finisce in ospedale Incidente in bici, donna finisce in ospedale 2023-11-25T16:12:00+01:00 63 it Incidente in bici, donna finisce in ospedale PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/03/15/20200315113940-7481595b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/03/15/20200315113940-7481595b.jpg Maremma News Follonica, Sat, 25 Nov 2023 16:12:00 GMT