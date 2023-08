Incidente. Furgone si cappotta sull'Aurelia. Due i feriti

Grosseto: Stamattina alle prime luci dell'alba, sulla SS1 Aurelia tra Grosseto Sud e Grosseto Est, in direzione Grosseto-Roma, sono intervenuti i sanitari del 118 per furgoncino cappottato in sede stradale. Sono rimasti feriti due uomini di 58 e 34 anni portati in codice 2 al Misericordia.

Sul posto sono intervenute l'automedica di Grosseto, due ambulanze Blsd della Misericordia di Grosseto, l'elisoccorso Pegaso 2. Per i rilievi i carabinieri, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. Al momento non si conoscono le cause del sinistro.





foto di repertorio