Incidente Firenze: Mazzeo, vicini a famiglie delle vittime

Il presidente dell’Assemblea legislativa: “È un’enorme tragedia. Ora è il momento di agire e soccorrere in modo tempestivo gli operai feriti e quelli ancora dispersi”



Firenze: “Siamo di fronte a un’enorme tragedia. Ora è il momento di agire e soccorrere in modo tempestivo i feriti e gli operai ancora dispersi coinvolti nel crollo di una trave nel cantiere di via Mariti a Firenze. E per questo ringraziamo gli operatori e le forze dell’ordine impegnati sul luogo di questa ennesima tragedia nel mondo del lavoro”. Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sull’incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Firenze.



“Siamo profondamente addolorati per le vittime - ha aggiunto il presidente Mazzeo - e alle loro famiglie va la vicinanza e il cordoglio miei personali e di tutta l’Assemblea legislativa toscana. Finito il momento dell’emergenza sarà necessario fare piena luce sulle responsabilità di un incidente non degno di un Paese civile, dove il lavoro deve essere non solo un diritto garantito a tutti, ma deve essere un diritto garantito in sicurezza per chi lo svolge”.

“Dobbiamo trovare ogni modo per spezzare questa catena perversa – ha aggiunto Mazzeo. – Non mi stancherò mai di dire che le risorse stanziate in questo campo sono un investimento e non un costo”.