Incidente. Donna cade dalla moto, trasportata al Misericordia in codice 2

Redazione Roccastrada: Incidente stradale oggi alle ore 14.15 a Roccastrada sulla Strada Provinciale n. 19 per un donna di 51 anni caduta dalla moto. La dinamica del sinistro al momento non è nota. Sul posto è intervento il personale del 118, che viste le condizioni ha disposto il trasporto a Grosseto con l'ambulanza infermieristica Misericordia di Roccastrada in codice 2. Seguici





