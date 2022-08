Incidente di moto a Grosseto, il ferito portato a Siena nella notte

Grosseto: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono stati chiamati ieri sera alle 21.40 per un incidente di moto in via Senese a Grosseto all’altezza del numero civico 160. Un uomo di 43 anni, al momento dell’arrivo dei soccorsi a terra privo di conoscenza, è stato rianimato dai sanitari che lo hanno poi trasportato in un primo momento al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia in gravissime condizioni, e in nottata trasferito con elisoccorso Pegaso 2 alle Scotte di Siena.



Sono intervenuti automedica di Grosseto e la Misericordia di Grosseto. Sul posto anche la Polizia Municipale e la Polstrada.