Redazione Albinia: Intervento del 118 alle 16:00 di questo pomeriggio ad Albinia, lungo la strada vicinale Villa Trieste per un incidente di moto. Coinvolto solo il conducente del mezzo, un ragazzo minorenne, portato in codice 2 all'ospedale di Orbetello. Attivate ambulanze Misericordia Albinia e Croce Rossa di Orbetello. Sul posto anche carabinieri. Seguici





