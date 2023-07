Incidente. Centauro cade dalla moto. Ricoverato alle Scotte . E' Grave

Sorano: Nel primo pomeriggio di oggi giovedì 6 luglio un uomo di 60 anni in sella alla sua moto e caduto per cause in corso d'accertamento. il sinistro è accaduto nel comune di Sorano, sulla strada provinciale Pitigliano- Santa Fiora, in località Pratolungo-

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'uomo è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto. Prontamente soccorso, é poi stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena con Pegaso 2. Intervenuti anche l'auto medica Pitigliano, l'ambulanza CRI Pitigliano e Carabinieri.

foto di repertorio